Минобороны Украины считает, что на военный склад под Черниговом была заложена взрывчатка

Минобороны Украины считает, что арсенал под Черниговом, где все еще не потушен пожар, был недостаточно защищен и туда могли заложили взрывчатку. Это, по мнению военного ведомства, и стало причиной ЧП.

Напомним, 9 октября около 4 часов утра по местному времени на войсковых складах в Черниговской области начался пожар. На складах находились боеприпасы, подлежащие утилизации и уничтожению, однако помещениями несколько лет никто не занимался. В ВСУ привычно обвинили в происшествии Россию: мол, «оккупанты склады подожгли». Однако жители Черниговской области уверены, что пожар должен был скрыть следы хищения боеприпасов.