В Подмосковье убили следователя МВД по особо важным делам

В Подмосковье убили следователя полиции, которая вышла из подъезда жилой многоэтажки. Трагедия произошла около 7 утра 10 октября.

Неизвестный произвел выстрел в женщину, которая являлась действующим сотрудником правоохранительных органов в звании подполковника. Она скончалась от смертельного ранения в шею.

СК РФ по Подмосковью сообщает о возбуждении уголовного дела по ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Московской области. При осмотре обнаружены и изъяты затворная рамка от пистолета, пуля и гильза.