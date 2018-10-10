«Как сходится с Мамаевым, так все» - пранкеры побеседовали с президентом «Зенита» о выходке Кокорина

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные в Сети как Вован и Лексус, дозвонились до главы «Зенита» Сергея Фурсенко, представившись именем зампреда правительства РФ Виталия Мутко, и побеседовали с ним по поводу игрока питерского футбольного клуба Александра Кокорина, обвиняемого в избиении нескольких человек в Москве.

«Сколько души в них вложено! Я имею в виду Кокорина… Виталий Леонтьевич, настолько обидно! Сколько мы вложили в этот футбол, обидно просто до слез! Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков (министр спорта РФ Павел Колобков - прим. ред.) позвонил, я не поверил, что это произошло», - посетовал руководитель «Зенита», отметив, что Кокорин «блестяще сыграл две игры и "вытащил" матч с "Краснодаром"».

На вопрос пранкеров о том, что нужно делать дальше с дебоширом, Фурсенко ответил, что это должно решить правосудие.

«Он (Кокорин - прим. ред.) хороший парень, по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так все… Каждый раз одно и то же», - сказал президент футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до нападения на чиновников спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Отметим, что против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам адвоката Дениса Пака Геннадия Удуняна, он подал ходатайство о переквалификации статьи на более тяжелую - «Хулиганство по расовым мотивам».