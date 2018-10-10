Google разорвал соглашение с Пентагоном

Под давлением своих сотрудников Google отказался продлевать контракт с Пентагоном на разработку искусственного интеллекта для облачных вычислений. Помимо этого, холдинг выпустил свод принципов. Согласно этому документу руководство будет выбирать проекты, в которых примет участие компания.

«Мы не будем участвовать в проекте Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud (JEDI), который реализуется Пентагоном, по двум причинам. Во-первых, мы не уверены, что эти разработки соответствуют нашим принципам. Во-вторых, мы осознали, что были пункты контракта, которые мы не можем выполнить вследствие отсутствия у нас необходимых сертификатов», - приводит слова представителей Google издание Bloomberg.

По их словам, однако, компания не отказывается от работы с правительством Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Google остановил другой проект с Петагоном по разработке процедуры распознавания лиц. Военное ведомство предполагало использовать этот алгоритм для внедрения его на ударные беспилотники.

Сейчас за проект JEDI борются другие крупные IT-холдинги, такие как Oracle, Microsoft, Amazon и IBM. Его стоимость оценивается в десять миллиардов долларов.