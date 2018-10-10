Представитель Кокорина и Мамаева заявил о желании футболистов выступить перед СМИ

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовы выступить с официальным заявлением. Об этом журналистам сообщил их представитель. Молчание действительно затянулось, учитывая тот факт, что инцидент с участием игроков «Зенита» и «Краснодара» произошел еще в понедельник, сообщает РИА Новости. И вот скандалисты готовы объяснить свои мотивы.

«Они сделают заявление по этому поводу. Я за них озвучивать его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный и правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», - заявил представитель игроков в своем обращении.

С выбором удобного момента Кокорину и Мамаеву следует поторопиться. В московском главке МВД, куда направлено для расследования резонансное уголовное дело, ждут от игроков явки с повинной.

Ранее стало известно, что, находясь в нетрезвом виде, Кокорин и Мамаев избили двух человек в столичной кофейне. Последствия драки тянут на несколько лет лишения свободы для ее зачинщиков. Пострадавшие, чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, находятся в больнице. Не добавляет оптимизма и возможная причастность скандальной парочки к еще одной драке у гостиницы «Пекин», где был жестоко избит водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Поэтому совершенно очевидно, что игроки должны появиться перед публикой в ближайшее время. Извинения в этом случае не помогут. Дальнейшая спортивная карьера обоих футболистов находится под большим вопросом.