«Получится жалкий контрафакт» - военный эксперт предсказал будущее программы США по производству российского оружия

Эксперт и военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал «Звезде» новость о том, что американские спецназовцы собираются начать производство российского оружия у себя в стране. По его словам, у них вряд ли получится полноценный результат.

Баранец рассказал, что у Соединенных Штатов существует два пути реализации своей идеи - законный и незаконный и что, скорее всего, они выберут второй.

«Незаконный - это своровать чертежи, технологии, секреты производства стали, охлаждения стволов, запоры в пулеметах. Все это можно добыть. Но если американцы не будут иметь возможности освоить всю цепочку производства вооружений, получится жалкий контрафакт», - заявил эксперт.

Он отметил, что, скорее всего, «как всегда, традиционно американская разведка получит задачу добыть и чертежи, и секреты технологического производства».

Законный же способ, по словам обозревателя, заключается в покупке лицензии на производство. Но тратить на нее сотни миллионов долларов «американцам ни в коем случае не захочется».

«Россия, между прочим, некоторым странам выдала лицензию. Иностранцы очень хвалят наше оружие. Фирму Калашникова еще никто не превзошел по части производства автоматического оружия», - подчеркнул Баранец.

Также он заметил, что российское оружие, в частности пулемет «Утес», вызывает большую зависть у иностранных коллег.

«Таким образом, свой грандиозный авторитет приобрел и наш крупнокалиберный пулемет "Утес". У многих американцев слюни до конца башмаков, когда они видят работу этого пулемета», - заявил эксперт.

По его словам, логично, что «им хочется это добыть».

«Российские секреты, добытые в результате многих десятилетий испытаний, нельзя просто так за счет чертежей "слямзить" и производить аналоги», - подытожил Баранец.

Напомним, спецназ США изучает возможность реконструкции и производства внутри страны оружия, близкого по характеристикам пулемету Калашникова и пулемету НСВ «Утес». Компаниям, способным на такое, уже предложены гранты.