В «Калашникове» объяснили, почему США решили производить российское оружие

Желание США производить российские пулеметы свидетельствует о надежности сделанного в РФ оружия. Такое заявление сделали в концерне «Калашников».

«Об этих планах нам неизвестно, но мы не удивлены. Это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что спецназ США изучает возможность реконструкции и производства в стране оружия, близкого по характеристикам к пулемету Калашникова и пулемету НСВ «Утес». Также сообщалось, что компаниям, способным на такое, уже предложены гранты.