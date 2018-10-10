После аварии самолета в Якутске аэропорт Нерюнгри оказался переполнен

В аэропорту Нерюнгри - столпотворение пассажиров. Воздушная гавань работает с перебоями. Сотни людей не знают, как им добираться дальше. После ЧП с пассажирским самолетом в Якутске все лайнеры перенаправляют в другие аэропорты. Люди, ожидающие вылета, в растерянности. Многие из них путешествуют с детьми.

«Народу скопилось очень много, аэропорт Нерюнгри - очень маленькое здание, подвезли напитки примерно в десять часов утра. Сейчас всех развезли по домам культуры, детей увезли отдельно, гостиницы не предоставили, прошло вот уже девять часов, информации от авиакомпании нет», - жалуется один из пассажиров, Олег Уваров.

ЧП в Якутске случилось ночью. У пассажирского самолета сломалась опора шасси. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту были 87 пассажиров и пять членов экипажа. Выбираться из салона всем пришлось по аварийному надувному трапу. Шасси оказалось разрушено практически полностью. Очевидцы сообщили, что из лайнера вытекла какая-то жидкость, возможно, это был керосин.

Росавиация начала расследование. Проверку проводит и транспортная прокуратура. Поврежденный лайнер принадлежит авиакомпании «Якутия», он следовал из Улан-Удэ. Погода во время посадки была хорошая и стать причиной инцидента не могла.

По одной из версий, ЧП могло произойти из-за некачественной обработки реагентами взлетно-посадочной полосы.