«Голова буквально взрывалась» - археологи рассказали о последних минутах жизни жителей Помпеев

Итальянские археологи рассказали о том, как умирали жители Помпеев во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. Внимательно изучив останки, ученые пришли к выводу, что головы жителей буквально взрывались. Такие выводы опубликованы в журнале Plos One.

В ходе работ археологи изучили останки жителей небольшого поселения Геркуланум, которое находилось у самого подножия Везувия. Фактически во время извержения вулкана были полностью стерты с лица земли два небольших города - вышеупомянутый Геркуланум, Стабии и печально известные процветающие Помпеи.

На черепах и костях погибших были обнаружены следы оксидов железа. Ученые предположили, что кровь у людей буквально закипала из-за резкого повышения окружающей температуры. Вследствие такого явления она превращалась в пар, создавала огромное давление внутри черепа, из-за этого голову разрывало изнутри.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году н. э. Тогда тепловая энергия от стихии во много раз превысила ту, которая выделилась при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. По предварительным данным, погибло около 16 тысяч человек.