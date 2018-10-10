Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в московский главк

Расследованием уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева займутся следователи столичного ГСУ ГУ МВД. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей главка Юрий Титов.

«Уголовное дело по факту нанесения побоев двоим гражданским лицам на улицах 2-я Брестская и Большая Никитская передано для расследования. Следователи приступили к изучению материалов», - отметил Титов.

Пострадавшими по уголовному делу проходят глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас оперативники проверяют спортсменов на причастность к еще одному инциденту, который произошел в тот же день и в результате которого был избит водитель телеведущей.

В правоохранительных органах сообщили, что ждут, когда Кокорин и Мамаев явятся с повинной.