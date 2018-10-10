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В Томской области задержаны члены «спящей» террористической ячейки

Роман Захаров
10:27 10.10.2018
В отношении лидера бандитов возбуждено уголовное дело, террорист заключен под стражу.
В Томской области задержаны члены «спящей» террористической ячейки
Фото: Russian FSB press service, Globallookpress

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Томской области членов «спящей» ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (ДТД)*.  Боевики этой организации принимают участие в боестолкновениях в Сирии.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, в отношении лидера ячейки, которым оказался выходец из одного центральноазиатского государства, было возбуждено уголовное дело о склонении к участию в террористической деятельности. Бандита взяли под стражу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что злоумышленник «в ходе устных бесед, а также посредством электронной переписки в мессенджере Telegram склонял лиц из своего окружения к участию в террористической деятельности» на сирийской территории.

В спецслужбе подчеркнули, что вербовщик осознавал возможность использования его группировки для совершения террористических актов на территории РФ.

Отмечается, что задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала года в России было предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков и задержано свыше сотни их пособников.

*«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (ДТД) - террористическая организация, запрещенная в РФ

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