СМИ сообщили о сильном подорожании полисов ОСАГО

Российское министерство финансов внесло окончательные правки в законопроект об ОСАГО. Ведомство разрешило страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов.

По информации газеты «Ведомости», с 1 сентября 2020 года страховщики смогут варьировать цену в пределах уже 40% в обе стороны. При этом максимальная стоимость страховки не сможет превысить верхний порог базового тарифа.

Кроме того, Минфин в заключительных поправках также допустил упразднение коэффициента мощности и регионального коэффициента.

Также в министерстве предложили отслеживать работу компаний-страховщиков на предмет выявления экономически необоснованных тарифов.

В материале отмечается, что на стоимость ОСАГО для каждого конкретного водителя теперь будет оказывать влияние ряд показателей. При ее формировании будут учитываться частота нарушений ПДД, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования транспортного средства.

Газета также информирует, что приобрести полис ОСАГО теперь можно будет сразу на три года.