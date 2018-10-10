Социологи выявили рост симпатий Украины по отношению к России

Украинцы стали лучше относиться к России. Об этом говорит социологическое исследование, подготовленное совместно экспертами обеих стран.

О хорошем отношении к соседу в рамках опроса заявили 48% жителей Украины. Эксперты объясняют это усталостью людей от боевых действий в Донбассе. Взгляды россиян на Украину практически не изменились.

38% от общего числа положительно ответивших на вопрос украинцев сказали, что относятся к России «в основном хорошо», и еще 10% - «очень хорошо». Отметим, годом ранее общее число положительных ответов равнялось 37%.

О негативном отношении к российской стороне заявили 32% жителей Украины, из которых 13% относятся к РФ «очень плохо». В минувшем году в целом 46% украинцев сказали, что недолюбливают соседа.

Таким образом, сотрудники российского «Левада-центра» и Киевского международного института социологии говорят об очевидном росте лояльности украинцев к россиянам, а не просто о единичных изменениях.

Между тем на Украине озвучили условие для сближения с Россией. Как заявил заместитель министра так называемых «временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука, для примирения с Россией не хватает только «обоюдного желания».