Сигал назвал «фантазией» сообщения о «сговоре России и Трампа»

О российско-американских отношениях сегодня высказался Стивен Сигал, с недавних пор занимающий должность спецпредставителя МИД РФ. В интервью телеканалу Fox News актер заявил, что обвинения Дональда Трампа в сговоре с Россией - «не более чем фантазия».

По словам Сигала, во всей этой ситуации присутствует очень много антироссийской пропаганды, а большинство предположений, о которых говорят, сфабрикованы и не соответствуют действительности.

«Думаю, что это связано с большим расколом между республиканцами и демократами, консерваторами и либералами и с тем, что сейчас определенные группы готовы сделать что угодно. Им все равно, законно это или нет, аморально ли это - все что угодно, чтобы выиграть эту битву, где верх возьмет их повестка дня», - сказал знаменитый актер.

Стивен Сигал добавил, что США сейчас подошли к переломному моменту, когда республиканцам и демократам нужно начать сотрудничать. Актер также выступил за укрепление связей между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что к России нужно относиться как к равноправному партнеру.

Коснулся Сигал и своего отношения к Путину. В частности, он назвал российского президента «блестящим стратегом, умным человеком и отличным мировым лидером».