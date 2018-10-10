Эксперт назвал недостатки введения в РФ индивидуальных счетчиков тепла

В Кабинете министров поддержали введение индивидуальных счетчиков тепла. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

По словам специалиста, нововведение решит часто возникавшую у жителей изначально оснащенных приборами учета тепла домов проблему невозможности расчета по этим приборам, в случае если один или несколько жильцов таких домов выводили приборы индивидуального учета из строя.

«В том случае если дом, например новостройка, был изначально оснащен всеми приборами учета, но несколько людей вывели их из строя, раньше получалось так, что весь дом не мог пользоваться и рассчитываться по индивидуальным приборам учета. И вот эта проблема действительно существовала, и она действительно закрывается актами правительства», - сказал Макрушин.

С другой стороны, по мнению эксперта, может возникнуть проблема, если дом изначально не был оснащен приборами учета и какой-то житель в частном порядке решил установить их в своей квартире.

«Вот это вызывает большой вопрос: а в таких случаях имеет ли смысл рассчитываться с этим гражданином по приборам учета, или рассчитываться с ним на общих основаниях?» - заключил директор ассоциации «ЖКХ и городская среда».

Ранее СМИ сообщили, что в России могут ввести индивидуальный учет тепла в квартирах. По информации газеты «Известия», новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях. Однако, отмечает издание, воспользоваться индивидуальными устройствами в квартире будет можно лишь при наличии общедомового прибора учета. В настоящее время показания индивидуальных приборов учитываются лишь в случае их установки во всех квартирах жилого дома.