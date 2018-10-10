Кадры полыхающего «факела» от взрыва газопровода в Канаде появились в Сети

На западе Канады в провинции Британская Колумбия произошел взрыв газопровода. Около сотни жителей было эвакуировано.

Газопровод принадлежал компании Enbridge. Сообщается, что инцидент произошел около 17:30 по местному времени.

Жители ближайших поселений были эвакуированы в целях безопасности. Сейчас угроза миновала, и они смогли вернуться в свои дома. Пострадавших в результате взрыва нет. Его причина неизвестна, на месте происшествия работают правоохранительные органы.