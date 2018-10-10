По факту происшествия с пассажирским самолетом в Якутии возбуждено уголовное дело

После авиапроисшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

Следователи осмотрели место происшествия, повреждения воздушного судна и назначили необходимые экспертизы. Об этом сообщает СК РФ.

Напомним, рейс Улан-Удэ - Якутск после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на якутском аэродроме. В этот момент в самолете находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. После чрезвычайного происшествия произошла эвакуация с помощью воздушных трапов. Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью.