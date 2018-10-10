В московской полиции ждут явку с повинной от Кокорина и Мамаева

В московской полиции сегодня ждут Александра Кокорина и Павла Мамаева. Скандально прославившиеся футболисты, вероятно, появятся в отделении, чтобы оформить явку с повинной.

Накануне к правоохранителям заглянул только их адвокат. А также несколько друзей Кокорина и Мамаева из компании, которая утром в понедельник куражилась в центре столицы. У молодых людей взяли показания и отпустили.

Какой будет мера пресечения в отношении спортсменов и каким будет их статус в открытом по итогам событий уголовном деле, пока не ясно. Его, напомним, завели по статье «Побои». Но могут поменять и на более тяжелую. Этого будет добиваться адвокат пострадавшего в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. А также представители жестоко избитого парой часов ранее у гостиницы «Пекин» водителя Виталия Соловчука. Он сейчас находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга.

Санкции ожидают дебоширов и по спортивной линии. ФК «Краснодар» уже начал процедуру расторжения контракта с Мамаевым. В «Зените» думают сделать то же самое с Кокориным. А в РФПЛ уверены, что ни один из клубов работу оскандалившимся игрокам больше не предложит.