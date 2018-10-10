В США заявили о беззащитности новых американских систем вооружений

Новые американские системы вооружений легко могут взломать хакеры. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США. Ее эксперты протестировали механизмы киберзащиты, которые использует Пентагон, и пришли к выводу, что они никуда не годятся.

Выявлено множество базовых недостатков. В частности, каналы коммуникации оказались не зашифрованными, а управление паролями откровенно плохим. Используя самые простые инструменты, специалисты, изображавшие противника, получили доступ к контролю над системами при этом остались незамеченными.

Есть предположения, что выявленные уязвимости - это лишь малая часть проблем, поскольку проверить удалось далеко не все. В Счетной палате подчеркивают, что Минобороны США слишком поздно обеспокоилось вопросами кибербезпасности и теперь сильно отстает в этой сфере.