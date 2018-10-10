Отключение россиян от аналогового телевидения перенесли на две недели

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что в 2019 году в России произойдет переход с аналогового на цифровое телевещание.

Федеральные каналы продолжат вещание в прежнем формате до середины января, чтобы дать возможность гражданам вовремя обзавестись необходимым оборудованием и без проблем перейти на новое качество телевидения. Стоимость самой дешевой цифровой приставки, как отметил Волин, составляет сейчас 700-800 рублей.

Целью перехода с одного формата на другой является предоставление жителям России возможности бесплатного просмотра телеканалов в высоком качестве в любой точке страны без абонентской платы. Об этом сообщают «Известия».

В министерстве пояснили, что возможность принимать 20 каналов в хорошем качестве лучше, чем 3 в плохом, и «именно для этого, чтобы в 7 раз повысить возможность выбора, это все и было придумано».

Ранее сообщалось, что с января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое телевизионное вещание, и телезрители смогут смотреть 20 телеканалов бесплатно в высоком качестве. В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2.