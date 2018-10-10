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СМИ заподозрили F-35 в уязвимости перед российским С-300

Роман Захаров
07:58 10.10.2018
По данным EurAsian Times, США проводят дополнительные испытания F-35 из-за боязни российских зенитных ракетных комплексов.
СМИ заподозрили F-35 в уязвимости перед российским С-300
Фото: af.mil

США не уверены в малозаметности F-35 Lightning II для зенитного ракетного комплекса С-300, о чем свидетельствуют недавно анонсированные Пентагоном испытания истребителя. Об этом пишет издание EurAsian Times.

«То, что США предприняли попытку сделать истребитель малозаметным, еще не означает, что это действительно так. Не случайно Пентагон внезапно объявил о необходимости дополнительных испытаний F-35. Это явно говорит о том, что американская сторона не верит в возможности F-35 против систем ПВО С-300», - сообщает индийская газета.

По информации EurAsian Times, F-35 Lightning II был создан с возможностью противодействия С-300, доступ к которым имело американское военное ведомство. Газета сообщает, что после того, как Иран начал вести переговоры с РФ о покупке ЗРК С-300, Израиль «заплатил Греции много денег», для получения доступа к греческим зенитным ракетным комплексам российского производства. В материале также отмечается, что отдельные элементы С-300 приобретались Пентагоном через Белоруссию.

В то же время, по данным индийской газеты, выпускаемые с 1978 года российские системы, доступ к которым получили американцы, представляют собой ранние варианты С-300.

«Между современными технологиями и теми, что были в 1978 году, существует огромная разница», - сообщает издание.

Как уверяет EurAsian Times, в связи с этим американское военное командование приняло решение провести дополнительные испытания истребителя F-35 Lightning II.

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