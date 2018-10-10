В Идлибе завершается первый этап создания демилитаризованной зоны

Сегодня в Сирии завершается первый этап создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Согласно договору, правительственные силы Сирии и вооруженная оппозиция должны отвести с линии разграничения все тяжелое вооружение: танки, РСЗО и артиллерию.

Кроме того, уже со следующей недели демилитаризованную зону начнут контролировать совместные турецкие и российские патрульные группы, а радикально настроенные боевики покинут ее. Это соглашение заключили после многочасовых переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, которые состоялись в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Идлибе определены границы демилитаризованной зоны.