В Идлибе завершается первый этап создания демилитаризованной зоны
Ранее РФ и Турция решили создать демилитаризованную зону в сирийской провиниции. С ее территории правительственные силы и вооруженная оппозиция отведут все тяжелое вооружение.
Сегодня в Сирии завершается первый этап создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Согласно договору, правительственные силы Сирии и вооруженная оппозиция должны отвести с линии разграничения все тяжелое вооружение: танки, РСЗО и артиллерию.
Кроме того, уже со следующей недели демилитаризованную зону начнут контролировать совместные турецкие и российские патрульные группы, а радикально настроенные боевики покинут ее. Это соглашение заключили после многочасовых переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, которые состоялись в сентябре.
Ранее сообщалось, что в Идлибе определены границы демилитаризованной зоны.