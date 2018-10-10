Эфир украинского телевидения сорвали из-за русского языка

Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал на украинском телевидении. Причиной ее недовольства стал русский язык.

Ведущая программы Диана Панченко отказалась разговаривать с Ницой на украинском языке. Писательница требовала, чтобы с ней говорили только на «мове», потому что считает русский «языком национального меньшинства».

«Если у нас общенациональный канал, я бы попросила Вас говорить на украинском», - заявила Ницой.

При этом она оперировала якобы существующим решением украинского Конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ только украинский язык. По мнению Ницой, русской речью Панченко «подводит себя под статью» Уголовного кодекса. Ведущая возмущенно ответила, что не следует указывать ей, что делать.

«Наши эфиры на 80% украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском, и если конституция не запрещает нам это делать, Вы тоже не можете запретить», - ответила Панченко в эфире NewsOne.

Присутствовавший в студии депутат Рады Нестор Шуфрич также встал на сторону телеведущей, заметив, что решений о запрете русского языка Конституционный суд Украины не выносил.

В конечном итоге, так ничего и не добившись, Ницой покинула студию.

Ранее Лариса Ницой уже отличалась высказываниями против русского языка. По ее мнению, «русский язык должен быть вытеснен из Украины с помощью "культурной волны" или "культурного натиска"». Ницой заявила, что «русскоязычный московский продукт» должен быть заменен «украинским продуктом».