Председатель КС допустил внесение «точечных изменений» в российскую конституцию

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил, что в Основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».

В беседе с корреспондентом «Российской газеты» судья заявил, что в конституции содержится ряд недостатков, к которым, в частности, можно отнести отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, недостаток четкости в распределении полномочий между президентом и правительством, крен в пользу исполнительной ветви власти.

«Подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать его к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины "живой конституции"», - сказал Зорькин.

Напомним, весной этого года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять российскую конституцию.