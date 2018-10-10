К берегам США прибило обломок Звезды Смерти

На пляже в Южной Каролине появился необычный неопознанный объект. Большой цилиндрический предмет внешне напоминает часть космического корабля, но на ощупь кажется приятным.

Очевидцы утверждают, что объект попал в сети, ограждающие пляж от морских животных. Он темного цвета и по структуре напоминает пенопласт.

Слухи о внеземном происхождении находки поползли после того, как представители американских властей увезли ее с пляжа для дальнейших исследований. Однако версий, что же все-таки приплыло к берегам Южной Каролины, и без того оказалось предостаточно: очевидцы предполагают, что объект может быть частью морского буя или дренажной системы и даже обломком Звезды Смерти из «Звездных войн». О странной находке сообщает Daily Mail.

Между тем не только в Соединенных Штатах находят странные неопознанные объекты. В России на дне Балтийского моря обнаружен объект, похожий на НЛО. Дайверам, обследовавшим толщу воды, удалось запечатлеть на фото странную геологическую аномалию дискообразной формы на глубине 87 метров.