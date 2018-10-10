Глава МИД Венгрии рассказал о тайных «тесных отношениях» ЕС с Россией

Обвинения со стороны Евросоюза в адрес Венгрии о чрезмерном сближении Будапешта с Москвой являются необоснованными. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В беседе с корреспондентом Der Standard министр сообщил, что ЕС поддерживает куда более тесные отношения с РФ, однако просто держит это в секрете. Для подтверждения своих слов он привел в пример встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца с российским лидером Владимиром Путиным, которые происходили уже четыре раза за 2018 год.

Министр иностранных дел вспомнил и многочисленные телефонные разговоры глав России и Франции, а также визит французского президента на экономический форум в Санкт-Петербурге. Сийярто подчеркнул, что сильно удивился, когда на энергетических переговорах в Москве «за почетным столом вокруг Путина» увидел руководителей четырех самых крупных западных энергетических концернов.

«Поэтому я устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Дело в том, что Западная Европа поддерживает с РФ куда более тесные отношения, чем мы. Отличие заключается лишь в том, что они пытаются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами», - сказал Сийярто.

Руководитель венгерского МИД также выразил мнение, что ЕС движется в неправильном направлении. Глава ведомства убежден, что Еврокомиссия нуждается в кардиальных изменениях, поскольку в нынешнем составе она демонстрирует «жалкие результаты».