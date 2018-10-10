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В Верховной раде заявили, что Украина уже получила автокефалию

Егор Левин
06:50 10.10.2018
Пресс-секретарь УПЦ опроверг сообщения о появлении на Украине «собственной церкви», заявив, что обсуждения этой темы еще не состоялись.
В Верховной раде заявили, что Украина уже получила автокефалию
Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress

Украинские политики распространили в социальных сетях информацию о том, что синод Вселенского патриархата наделил Украину томосом о создании Украинской автокефальной церкви.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и нардеп Рады Игорь Мосийчук поздравили страну с «радостным событием». На своих страницах в соцсетях они написали, что Украина якобы получила томос и «собственную церковь». Однако, информация оказалась неправдивой, и сообщения вскоре были удалены.

Пресс-секретарь УПЦ архиепископ Евстратий Зоря опроверг сообщения, заявив, что «обсуждение вопроса томоса» физически возможно только после прибытия экзарха Вселенского Патриарха в Стамбул.

«Завтра (10.10) отчитывается, только после этого возможно обсуждение томоса. Поэтому сообщение, что “Томос уже есть” не соответствует действительности», — написал Зоря на своей странице в Facebook.

Вскоре появились новые сообщения, предполагающие, что новости о получении томоса – не более, чем отвлекающий маневр, призванный переключить внимание общественности с катастрофических взрывов, раздавшихся накануне на складе в Черниговской области.

Напомним, ранее константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что предоставит Украине автокефалию. Он отметил, что церковь Чехии и Словакии, автокефалию которой Константинопольский патриархат провозгласил в 1998 году, является новейшей из автокефальных и находится «под любовью и защитой патриархата». Теперь, по его словам, настала очередь Украины.

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