В России тепло «бабьего лета» резко сменят мокрый снег и сильный ветер

В российскую столицу пришло «бабье лето» и до конца недели погода продолжит улучшаться. Днем в среду в Москве будет 13-15 градусов выше нуля, а по области воздух прогреется до 17 градусов.

По информации Гидрометцентра России, такая погода продержится в Московском регионе до воскресенья, однако в последний день недели уже начнут выпадать осадки. Единственное, что будет омрачать москвичам погодную идиллию на текущей неделе - это ветер, порывы которого будут достигать 15 метров секунду.

Как обещают синоптики, такая же погода будет и в Санкт-Петербурге, однако севернее Ленинградской области никакого «бабьего лета» не будет - здесь ожидаются дожди и снег.

В Приволжском федеральном округе температура в ночное время года уже опускается до 3 градусов ниже нуля. В регионе выпадают осадки с мокрым снегом, а днем воздух не прогревается выше +8 градусов.

На юге России пока что установилась благоприятная погода - днем до 21 градусов тепла и без осадков.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Алтайском крае, республике Алтай наблюдается аномальное для этого времени года тепло. Ночью от 0 до 5 градусов, а днем до 15 градусов. В Забайкальском крае до 12 градусов тепла.

В Приморском крае днем воздух прогревается до 19 градусов тепла, однако регион вскоре окажется воздействием мощного циклона, который принесет очень сильные дожди с порывами ветра.