В Сирии успешно идет восстановление рыбного хозяйства

У Сирии достаточно протяженная морская граница. Но из-за войны и рыболовство, и переработка рыбы серьезно пострадали. Сейчас для крупных городов, для их ресторанов и кафе лишь небольшие рыбные фермы являются единственной возможностью получить именно свежий продукт.

Каменные резервуары метров 30-40 длиной, успокаивающее журчание воды и сверкающая на солнце горная форель. На этой небольшой рыбной ферме в отдаленной деревушке Аль-Макруса более 52 тысяч особей. Все организовано так, чтобы рыба росла и набирала вес.

Хозяин фермы вместе с семьей строил ее несколько лет. Когда пришли боевики, рабочих увезли, а его сына убили. Долгие годы здесь хозяйничали террористы, а вокруг царила разруха. Когда месяц назад боевиков выгнали из этих мест, ферму пришлось восстанавливать практически заново.

Жители этой деревни верят, что террористы сюда уже никогда не вернутся. Они начали заново основательно восстанавливать сельское хозяйство. И главное для этого у них есть - плодородная земля и огромное желание.