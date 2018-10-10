Американский спецназ решил начать производить российское оружие

Спецназ США изучают возможность реконструкции и производства внутри страны оружия, близкого по характеристикам пулемету Калашникова и пулемету НСВ «Утес». Компаниям, способным на такое, уже предложены гранты.

Целью данной программы является создание полноценных копий российского вооружения. Каждая компания, претендующая на грант, обязуется предоставить заказчику пять рабочих образцов оружия, созданного «по мотивам» Калашникова и «Утеса». Однако, им предлагается самостоятельно «добывать» чертежи, материалы и детали для разработок.

Об этом сообщает The National Interest. По данным издания, проект по копированию российского оружия предполагается создать с целью снабжения военизированных группировок, локализованных на территориях Сирии и Ирака.

Ранее экипаж американского танка М1 «Абрамс» поделился своими впечатлениями о российском танке нового поколения T-14 «Армата». По словам американских военных, российская боевая машина «в целом эффективна».