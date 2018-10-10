Китайских туристов научат, как вести себя в России

Россия стала одним из самых популярных направлений для туристов из Китая. Именно поэтому специалисты решили помочь им освоиться и создали специальную памятку. Об этом сообщил портал Туту.ру.

В своеобразном справочнике есть восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять культуру и не попадать в неприятные ситуации. Его можно скачать добавить в буклет или книгу.

Эксперты объясняют, как нужно действовать в той или иной ситуации, чтобы быть верно понятым местным населением.

Например, в ресторанах России нужно заказывать еду лично себе. В Китае в кафе подают большие порции, их ставят в центр стола и каждый кладет в тарелку то, что ему понравилось.

Так как в РФ холодно, люди едят в застегнутой одежде, а не оголяют живот, как это принято в Китае.

Также авторы памятки советуют не шуметь после 23:00 и уважать личное пространство других людей.

Кроме того, гостей из Китая просят неф отографировать людей без разрешения и вежливо вести себя в очередях.

В памятке также объясняется, почему в России не принято улыбаться незнакомцам. Авторы отмечают, что если у человека каменное лицо – это не значит, что у него что-то идет не так, и это просто часть вежливости.