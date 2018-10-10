Прокуратура начала проверку из-за инцидента с пассажирским самолетом в Якутске

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Якутска, где пассажирский самолет во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Проверка начата на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании «Якутия» с пассажирами на борту во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за того, что стойка шасси преломилась.

В момент инцидента на борту самолета находились 92 человека, в том числе пять членов экипажа. Всех эвакуировали. Четверо обратились за помощью к медикам.

Аэропорт после случившегося закрыли, рейсы перенаправлялись. К настоящему моменту воздушная гавань возобновила работу.