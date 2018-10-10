В Приамурье открыли движение поездов после обрушения моста

В Амурской области восстановили движение поездов по трем путям на станции Свободный Транссибирской магистрали, где произошло обрушение моста. Поезда идут с задержкой в пять часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Сейчас продолжается работа по демонтажу третьего и четвертого пролетов путепровода.

Во вторник, 9 октября, в Амурской области в городе Свободном автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав. Как сообщили региональные власти, причиной обрушения стал проезд по нему тяжелого грузовика.