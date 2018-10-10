В Якутии автобус с пассажирами вылетел с трассы
Автобус следовал по маршруту Покровск-Булгунняхтаах. Количество пострадавших неизвестно.
Видео: САХАМЕДИА, youtube
В среду утром автобус, который следовал по маршруту Покровск-Булгунняхтаах, вылетел с трассы. Об этом сообщило издание SAKHAPRESS.
Сообщается, что на одном из участков водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет.
«…Люди пострадали. Все окна повылетали», - рассказал очевидец.
Количество пострадавших не говорится.
Предполагается, что причиной аварии стал гололед. О подробностях происшествия пока неизвестно.