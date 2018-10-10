Трутнев поддержал идею переноса столицы ДФО во Владивосток

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что предложение перенести столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток представят российскому лидеру Владимиру Путину до конца текущего года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Он добавил, что предложил врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко сначала обсудить вопрос с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а потом уже обращаться к Владимиру Путину.

Полпред отметил, что готов поддерживать решение о переносе столицы ДФО во Владивосток. По его мнению, основаниями являются инвестиционная привлекательность и возможности Приморья, который превосходит Хабаровский край в 5-10 раз в сфере инвестиций.

Ранее Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Он считает, что статус столицы принесет Приморью дополнительные материальные ресурсы и внимание от властей.

Напомним, что сейчас столицей Дальневосточного федерального округа является Хабаровск.