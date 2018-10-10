«Мясо, керосин течет» - пассажиры сняли на видео вытекающее из самолета топливо в аэропорту Якутска

Эвакуированные из аварийного самолета Sukhoj Superjet-100 пассажиры, сняли на видео происходящее сразу после посадки лайнера в аэропорту Якутска. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что стойка шасси самолета сломана, из лайнера в больших объемах вытекает какая-то жидкость. Автор видео говорит за кадром, что из баков самолета течет топливо.

«Мясо вообще, керосин течет», - говорит автор видео.

Ранее в Сети было опубликовано видео из аэропорта в Якутске, где самолет Sukhoj Superjet-100 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета подломилась передняя стойка шасси, в результате чего лайнер «сел на брюхо».

В момент инцидента на борту самолета находились 92 человека, в том числе пять членов экипажа. Всего эвакуировали по аварийному надувному трапу.

В связи с происшествием аэропорт закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт.