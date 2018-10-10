Появилось видео с тушения пожара в Академии ФСИН в Рязани

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео тушения сильного пожара, который произошел в Академии ФСИН в Рязани.

На кадрах запечатлено, как на месте происшествия работают десятки пожарных машин.

Напомним, во вторник вечером в Академии Федеральной службы исполнения наказаний в Рязани произошло крупное возгорание. Сообщалось, что пострадавших в результате пожара нет. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.