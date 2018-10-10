На Луну отправят капсулу времени с закодированными данными в ДНК

Группа исследователей из фонда AMF совместно с компаниями Microsoft и Twist Bioscience создадут архив для сохранения информационного наследия человечества, закодируют его в ДНК и отправят на Луну. Миссия должна состояться в 2020 году. Об этом пишет портал Hi-news.ru.

В капсулу будут помещены тексты лучших книг, статьи из Википедии, а также более десяти тысяч цифровых фотографий. Для этого свое фото может предоставить любой желающий. Для этого необходимо поставить к любому своему фото в соцсетях хэштег #MemoriesInDNA.

Также в капсулу поместят инструкцию для дешифровки данных. Проект называется «Ковчег». Вся информация будет записана на никелевые пластины и закодирована в цепочках ДНК.

Авторы проекта вдохновились произведениями Айзека Азимова, который описывал особую «Галактическую библиотеку» — хранилище данных, рассредоточенное по самым разным уголкам космоса.

Сначала капсулы отправят на Луну и Марс, а затем будут разосланы по всей Солнечной системе.