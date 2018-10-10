Авиакомпания рассказала о пострадавших из-за инцидента в Якутии

В результате инцидента с пассажирским самолетом Sukhoj Superjet-100 пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Якутия».

В сообщении отмечается, что всего на борту находились 91 пассажир, среди которых было семь детей.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что аэродром закрыли до 9:00 по местному времени для эвакуации самолета. Согласно данным онлайн-табло задержаны 11 рейсов и два отменены.

Ранее стало известно, что самолет, следовавший из Улан-Удэ, после приземления в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате у самолета подломились основные опоры шасси. Пассажиров успешно эвакуировали.