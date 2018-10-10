Более 10 рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта «Якутск» после инцидента с самолетом

Более десяти рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту «Якутск» из-за его закрытия после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

«Аэродром закрыт до 9 часов, идут мероприятия по эвакуации воздушного судна», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел из-за того, что у самолета подломилась стойка шасси. В момент инцидента на борту самолета находились 92 человека, в том числе пять членов экипажа. Четыре человека обратились за медицинской помощью в медпункт аэропорта.

По данным управления МЧС по республике, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт.