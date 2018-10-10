В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве тележурналистки

Полиция Болгарии задержала подозреваемого в зверском убийстве журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Официального подтверждения этой информации нет. Детали задержания, имя подозреваемого и мотивы также не сообщаются.

Ранее стало известно, что тело Мариновой было найдено в парке города Руса рядом с рекой Дунай. По данным правоохранительных органов, журналистку жестко избили, а после этого душили. На теле также обнаружены следы изнасилования. По предварительным данным, преступление не связано с ее профессиональной деятельностью.