В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве тележурналистки
Ранее стало известно об убийстве тележурналистки Виктории Мариновой. Ее тело было найдено в парке города Руса.
Фото: Viktoria Marinova, facebook.com, Globallookrpess
Полиция Болгарии задержала подозреваемого в зверском убийстве журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах страны.
Официального подтверждения этой информации нет. Детали задержания, имя подозреваемого и мотивы также не сообщаются.
Ранее стало известно, что тело Мариновой было найдено в парке города Руса рядом с рекой Дунай. По данным правоохранительных органов, журналистку жестко избили, а после этого душили. На теле также обнаружены следы изнасилования. По предварительным данным, преступление не связано с ее профессиональной деятельностью.