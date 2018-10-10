Боевые трофеи, захваченные в Сирии, представили в Ростове-на-Дону
Трофейное демилитаризованное вооружение и амуниция - порядка 100 различных экспонатов - были представлены в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Среди представленных трофеев - самодельные минометы, мортиры и пусковые установки для неуправляемых реактивных снарядов, противотанковые ружья и ручные гранатометы кустарного производства, а также средства связи, элементы индивидуальной защиты, беспилотник и различная экипировка боевиков. Здесь же были представлены фотоиллюстрации вооружения и его реальные образцы, прибывшие на Ближний Восток из разных государств мира, в том числе из стран блока НАТО.
Посетители могли не только внимательно рассмотреть экспонаты, но и подержать их в руках.
Напомним, что передвижная выставка, посвященная выполнению воинского долга военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом открылась в Ростове-на-Дону 26 сентября.
За время работы выставки ее посетили порядка пяти тысяч человек.
Ранее подобная выставка с успехом прошла в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2018».