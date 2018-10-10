Иванка Трамп прокомментировала возможное назначение постпредом США при ООН

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка прокомментировала появившуюся информацию о том, что ее могут назначить на должность постпреда США при ООН. По ее словам, «это будет не она».

«Знаю, что президент выдвинет замечательного кандидата на замену послу Хейли. Этой заменой буду не я», — написала Иванка в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы назначить свою дочь постпредом США в ООН после отставки Никки Хейли. По его словам, Иванка отлично справилась бы с этой должностью.

Трамп объявил во вторник, что посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку и покинет свой пост до конца этого года.