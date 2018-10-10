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Пробы пыли с корабля «Союз» передали криминалистам – СМИ

Анастасия Евдокимова
02:13 10.10.2018
Ранее сообщалось, что на Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09».
Пробы пыли с корабля «Союз» передали криминалистам – СМИ
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Фото: nasa.gov

Пробы пыли и мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09», в котором обнаружено отверстие неизвестного происхождения, переданы криминалистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Криминалистам передана укладка номер 111 с пылевым фильтром, стоявшим в космическом корабле "Союз МС-09", пробы с внутренней поверхности его бытового отсека, а также со скафандров экипажа», - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что на Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09». Также для анализа и исследования привезли пылевой фильтр.

30 августа на МКС произошла утечка воздуха. После проверки выяснилось, что в обшивке корабля есть отверстие неизвестного происхождения. Экипаж станции сумел оперативно залатать микротрещину.

Расследованием происхождения повреждений занимается Роскосмос. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, версия производственного брака специальной комиссией исключена, осталась версия преднамеренного воздействия на обшивку.

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