Опубликовано видео с места инцидента с самолетом в Якутске

В Сети опубликовано видео из аэропорта в Якутске, где самолет Sukhoj Superjet-100 во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета подломилась передняя стойка шасси, в результате чего лайнер «сел на брюхо».

На кадрах видно, что из самолета эвакуируют пассажиров по аварийному надувному трапу.

Как ранее сообщили в управление МЧС по республике, в связи с происшествием аэропорт закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт.

В момент инцидента на борту самолета находились 92 человека, в том числе пять членов экипажа. Никто не пострадал.