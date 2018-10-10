Шасси подломились, самолет «сел на брюхо»: аэропорт Якутска закрыт после инцидента с самолетом

Аэропорт Якутска закрыли после инцидента с пассажирским самолетом Sukhoj Superjet-100, который во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в управление МЧС по республике.

«В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт п. Чульман Нерюнгринского района», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают в Росавиации, лайнер, следовавший рейсом Улан-Удэ — Якутск, после приземления выкатился за пределы ВПП. На борту находились 92 человека, в том числе пять членов экипажа. Все люди были немедленно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что у самолета подломилась передняя стойка шасси, в результате чего лайнер «сел на брюхо».