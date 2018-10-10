Трамп назвал еще одну возможную кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп рассказал, что рассматривает кандидатуру Дины Пауэлл на должность постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщило агентство Reuters.

Американский лидер отметил, что уходящий постоянный представитель Никки Хейли будет помогать ему выбирать кандидатуру нового постпреда, которую должен утвердить сенат. До этого Пауэлл работала в администрации Трампа первым заместителем советника президента по национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли подала в отставку и покинет свой пост до конца года. Позже появилась информация о том, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своей дочери Иванки на ее место. Тем не менее, он пообещал назвать имя нового постпреда США при ООН через две-три недели.