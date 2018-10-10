Вантуз забыл: пользователи Интернета высмеяли украинца в резиновых перчатках в ПАСЕ

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который во время выступления в ПАСЕ надел резиновые перчатки. Об этом сообщил сайт Newsone.

«Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать», -посоветовал Гончаренко @Wlastka.

«Позорище», — заключил @Roma_Who.

Ранее в ПАСЕ сделали Гончаренко замечание за его поведение. Во время заседания ассамблеи он надел резиновые перчатки, заявил, что готовится к возвращению России в ПАСЕ, потому что, по его словам, без перчаток будет «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки».