Шторм «Майкл» несется к побережью США со скоростью 195 км/ч

Шторм «Майкл» в Мексиканском заливе, который приближается к побережью США, усилился до опасной третьей категории из пяти возможных. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

По данным метеорологов, скорость ветра достигает 195 километров в час. Шторм может принести сильнейшее наводнение, о чем уже предупредили жителей побережья.

Сейчас шторм находится в 435 километрах от побережья Флориды.