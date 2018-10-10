Шторм «Майкл» несется к побережью США со скоростью 195 км/ч
Шторм «Майкл» усилился до третьей категории опасности.
Фото: Scott Keeler ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Шторм «Майкл» в Мексиканском заливе, который приближается к побережью США, усилился до опасной третьей категории из пяти возможных. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению об ураганах.
По данным метеорологов, скорость ветра достигает 195 километров в час. Шторм может принести сильнейшее наводнение, о чем уже предупредили жителей побережья.
Сейчас шторм находится в 435 километрах от побережья Флориды.