Трамп прокомментировал возможное назначение своей дочери Иванки на место постпреда при ООН
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своей дочери на место Никки Хейли.
Фото: Ron Sachs ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы назначить свою дочь Иванку на должность постоянного представителя США в ООН после отставки Никки Хейли. Об этом сообщает CNN.
«Моя дочь Иванка была бы отличным постпредом США при ООН», - сказал трамп журналистам.
При этом, по словам американского президента, он опасается за свою репутацию, так как его могут заподозрить в «пристраивании» своих родственников на высокопоставленные должности. Трамп пообещал назвать имя нового постпреда США при ООН через две-три недели.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку и покинет свой пост до конца года.