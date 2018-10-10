Трамп прокомментировал возможное назначение своей дочери Иванки на место постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы назначить свою дочь Иванку на должность постоянного представителя США в ООН после отставки Никки Хейли. Об этом сообщает CNN.

«Моя дочь Иванка была бы отличным постпредом США при ООН», - сказал трамп журналистам.

При этом, по словам американского президента, он опасается за свою репутацию, так как его могут заподозрить в «пристраивании» своих родственников на высокопоставленные должности. Трамп пообещал назвать имя нового постпреда США при ООН через две-три недели.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку и покинет свой пост до конца года.